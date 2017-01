COUSINEAU, Réal



Le 22 décembre 2016, est décédé M. Réal Cousineau à l'âge de 75 ans, époux de Clara Doucet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Gina et Danny Cousineau (Nadine Pilote), ses petits-enfants Carl et Sara Trudel et Laurie Pilote et William Pilote-Cousineau, sa soeur Thérèse, ses frères Jean (Micheline) et Guy Cousineau, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces, parents et ami(e)s.16037, BOUL. GOUINSTE-GENEVIÈVE, Qc H9H 1C7le samedi 7 janvier 2017 dès 10h30, suvi d'un service religieux à 11h30.