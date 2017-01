Andre Ward songe à la retraite

Moins de deux mois après sa victoire contre Sergey Kovalev, Andre Ward envisage déjà se retirer du monde de la boxe professionnelle.

Maintenant détenteur des titres de la World Boxing Association (WBA), World Boxing Organization (WBO) et de l’International Boxing Federation (IBF) chez les mi-lourds, Ward a confié au magazine "Rolling Stone" ne plus ressentir le besoin de se battre. Après une carrière professionnelle de 12 ans, il dit avoir accompli tous ses objectifs dans le ring.

«Je veux juste prendre mon temps pour l’instant, puisque de n’ai réellement plus besoin de me battre à nouveau, a déclaré Ward. J’ai réalisé à peu près tout ce que je voulais faire (dans mon sport). Ce n’est plus une question d’argent maintenant. C’est plutôt que Dieu m’a donné la capacité de pouvoir encore boxer et que j’aime toujours ça.»

«Je vais prendre mon temps pour m’assurer que chaque décision et chaque combat que je prends soient les bons, sinon ça n’a pas de sens de continuer», a poursuivi le pugiliste de 32 ans.