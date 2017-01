Antoine Roussel a le feu dans les yeux

Le Français est plus motivé que jamais d’affronter le Canadien de Montréal, mercredi soir.

C’est que l’attaquant des Stars de Dallas effectuera un retour au jeu après avoir raté les quatre derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure au haut du corps.

Mais surtout, il adore jouer contre le Tricolore.

«C’est sûr que pour moi, c’est toujours le fun de jouer contre le Canadien, a-t-il indiqué. C’est une équipe que j’ai suivie en grandissant. Et on en entend tellement parler au Québec, on n’a pas le choix de les regarder! C’est toujours spécial.»

Roussel joue toujours avec intensité sur la patinoire. Outre son jeu physique, il a récolté 17 points en 34 matchs cette saison.

Le joueur de 27 ans aime d’ailleurs le rôle qu’il occupe au sein de l’équipe.