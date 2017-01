COUTU, Gérard



De Montréal, le 10 décembre 2016, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Gérard Coutu.Il laisse dans le deuil, son amie Réjeanne, ses enfants Marie-Claude (Valérie), Martin (Josée) et Stéphanie, ses petits-enfants Maxime, Olivier et Tristan, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 janvier de 15h à 19h au: