Bonne et heureuse fiscalité

Sachant que le Québec n’est jamais aussi heureux que dans la dépense, le gouvernement Couillard s’apprête à desserrer les vannes du trésor public.

Ça s’appelle des «investissements». On n’en saura jamais le rendement, mais cela n’a jamais eu d’importance chez nous.

En santé, en éducation et en économie, on «investira» contre l’encombrement ou le décrochage et pour que nos PME innovent comme au Canada...

En entrevue à un surnuméraire, le ministre des Finances, Carlos Leitao, a laissé tomber, la veille du jour de l’An, qu’un allégement fiscal serait aussi possible en 2017.

Taxe santé

Mais ça fait tellement longtemps qu’on nous en parle qu’il vaut mieux attendre de voir de quoi il s’agit avant de se réjouir.

D’ailleurs, en ce 4 janvier 2017, vous devriez déjà sentir quelque chose... Depuis dimanche, la taxe santé est abolie! C’est 760 millions de moins dans l’incinérateur. C’est mieux que rien, admettons-le.

Mais, en réalité, ce n’est pas grand-chose, 760 millions. Sur un budget de 100 milliards, c’est moins de 1 %. En comparaison, les retraites publiques coûtent chaque année dix fois plus cher...

Ce mince bénéfice disparaît d’ailleurs déjà sous d’autres obligations inflationnistes: RRQ, congés parentaux, électricité, taxes scolaires, taxes municipales, etc.

Et puis, l’environnement politique est particulier au Québec. Pétris par les reportages humanitaires, émus par le sort du dernier grabataire, nous sommes systématiquement tenus coupables du malheur des autres.

On finit ainsi par croire que 100 milliards dépensés, ce n’est rien, s’il en manque encore un...

Au reste, un surplus budgétaire, c’est anachronique. Ça inspire immanquablement les curés de l’opinion: «Mais pourquoi n’avez-vous pas tout dépensé? On pourrait faire tant de choses pour tous ces malheureux...»

Sans parler des opportunistes politiques qui, la main sur le cœur, soufflent sur les braises de la compassion. À l’Assemblée nationale, 90 % des débats portent, d’une façon ou d’une autre, sur la nécessité de développer davantage les programmes sociaux.

Voilà pourquoi, devant une promesse de réduction des impôts, il faut rester calme. Des gouvernements qui promettent en l’air, ça s’est déjà vu.

Cacahuètes

Le premier ministre Couillard ne peut toutefois offrir beaucoup plus que des cacahuètes. Il aurait pu dégager une réelle marge de manœuvre, mais la révision des programmes effectuée au début de son mandat nécessitait un suivi conséquent et un courage qui a malheureusement fait défaut.

Ce fut donc une réingénierie 2.0. La réforme de la fiscalité, elle aussi, est restée lettre morte.

Les libéraux n’ont pas réinventé «la roue à trois boutons», mais plutôt appris à se contenter du statu quo. Voilà pourquoi l’équilibre budgétaire fut si difficile à atteindre.

Quoi qu’il en soit, le ministre Leitao annoncera bientôt de «nouvelles mesures» pour donner du panache à ses futurs «investissements». On verra si le fameux «cran d’arrêt» l’obligera à larguer les anciennes.

Ce serait logique sauf que, généralement, ce qui devient inutile se transforme en droit acquis. Alors, attendons de voir... Et Bonne année!