SCISCENTE, Pasquale



À Montréal, le 2 janvier 2017, est décédé, à l'âge de 83 ans, Pasquale Sciscente, époux de Gisèle ChagnonOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Mike (Caroline) et Mario (Carole), ses petits-enfants Stéphanie, Tania et Roxane, sa bru Dolorès, son frère Dominic (Maria), ses soeurs feu Hélène, Françoise et Pierrette (Denis) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, St-François D'Assise, 6700, rue Beaubien Est, Montréal,le samedi 7 janvier de 19h à 22h, le dimanche 8 janvier dès 10h et une cérémonie aura lieu à 14h à la chapelle du complexe.