ROUSSEL, Rina



À Montréal, le 21 décembre 2016, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Rina Roussel.Elle laisse dans le deuil son époux Robert Chrétien, sa fille Linda (Sylvain), ses petites-filles Cynthia et Valérie, sa belle-fille Karine et ses enfants Jonathan, Alex, Noémie, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le 7 janvier 2017 de 14h à 16h.LAURENT THÉRIAULT512 RUE DE l'ÉGLISEVERDUN, QUÉBEC514-769-3867