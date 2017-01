Comme d’habitude

Il y a mille petites choses que l’on peut modifier et qui, mine de rien, mettent du piquant dans la vie. Il ne faut pas redouter le changement qui représenterait la peur de l’inconnu. La réorganisation incite à la création. Commencez avec des riens. À table, vous mangez toujours au même endroit? Changez de chaise. Au lit, vous dormez tout le temps à droite? Changez de côté. Redisposez les éléments de travail sur votre bureau. Essayez de nouvelles recettes, des plats que vous n’avez jamais goûtés. Osez un nouveau resto. Empruntez une nouvelle route pour aller au travail ou pour rentrer à la maison. Réaménagez les tiroirs d’ustensiles et les armoires de cuisine. Le soir, de temps en temps, regardez les nouvelles en anglais. Cassez la routine. Changez des meubles de place (évitez le poêle et le frigo). Dans votre cellulaire, modifiez quelques réglages (sonnerie, taille des lettres, fond d’écran, etc.). Sortez des sentiers battus.

Vous verrez, ça devient vite un jeu et vous éprouverez un sentiment de renouveau.

LE PSY

En raison d’une blessure à l’épaule, depuis un mois, je manœuvre la souris de mon ordi avec la main gauche. Je me suis vite habitué. Depuis que Manon a changé de véhicule, moi qui, habituellement, étais toujours au volant, je me laisse conduire. J’adore. Dans les mois d’hiver, maintenant, je porte un t-shirt sous ma chemise. Génial.

Changer des habitudes, c’est se provoquer soi-même. En renouvelant de petites manières de faire, ça nous entraîne à essayer plus tard avec des habitudes plus ancrées dont on voudrait éventuellement se débarrasser. Il y a un commencement à tout.

Vous ne saviez pas que j’étais psychologue, hein? Moi non plus.

GOULACHE

Au début de la saison, la défensive des Pingouins en arrachait, mais Letang arrange les choses.

Pour de la pluie verglachiante, est-ce qu’on utilise le démardeur à distance?

Incroyable comme le temps passe. Nous sommes déjà à 354 jours de Noël.

Ne pas confondre «ivre de bonheur» et «ivre de bonne heure».

Vu à St-Lambert. Un bonhomme de neige avec un parapluie. Est bonne!

À DEMAIN

En vieillissant, j’ai notamment changé mon habitude de rasage. Je commence par les oreilles.