[CRITIQUE] Lara Croft GO PS4: une belle surprise

Lors de son dévoilement initial, «Hitman Go» avait attiré beaucoup de cynisme de la part des critiques. C’est avec sa sortie officielle en 2014 que le jeu de puzzle a finalement reçu énormément d’éloges pour son magnifique design, sa mécanique et sa transition impeccable. Lara Croft Go n'a pas vu le même cynisme.

Square Enix avait pris un gros risque, cette année-là. Et c’est tant mieux: le succès du jeu Hitman Go a permis à l’équipe de Montréal de développer un jeu «cousin»: Lara Croft Go. Suite à son succès mobile en 2015, Lara Croft Go est sorti sur PlayStation 4 (et Vita) en décembre 2016. Voici nos impressions!

Le jeu

Capture d'écran

Lara Croft Go est un jeu de réflexion où le joueur doit résoudre des énigmes afin de terminer chaque tableau. Le contexte du jeu est peu important, même qu’on n’y porte pas vraiment attention. Lara explore un endroit louche, comme à son habitude, et il y a des obstacles. Ce n’est pas pour son histoire que le jeu gagne des points, mais bien pour son gameplay parfois enrageant. Une recette qui peut échouer facilement, mais qui, dans ce cas-ci, est totalement délicieuse.

La transition de mobile à console PlayStation se fait ici de façon très douce. L’adaptation de la mécanique aurait facilement pu causer des problèmes, mais le joueur ne le sent pas. Même si l’on reconnaît une mécanique plus adaptée aux jeux mobiles, ce titre aurait facilement pu faire ses débuts sur la PlayStation 4 tellement il est bien adapté.

Il faut se le rappeler: c’est un puzzle. Si vous aimez les puzzles, c’est un excellent exemple. Si vous détestez le genre, c'est peut-être une bonne introduction.

La mécanique

Capture d'écran

Vous contrôlez Lara Croft, vêtue de ses fameuses «petites shorts», qui doit terminer plusieurs tableaux une tuile à la fois. Pour ceux qui ne sont pas initiés à ce type de jeu, il y a une période d’adaptation et de rage où l’on se pose la question «pourquoi je peux pas courir jusqu’à l’autre côté?» mais, vous comprendrez rapidement pourquoi. Analyser le tableau est nécessaire et chaque mouvement compte. Il faut parfois retourner sur une tuile, avancer puis reculer à nouveau pour activer certaines fonctions.

Leviers, serpents, piliers, araignées et grosses roches dignes de Raiders of the Lost Ark: plusieurs éléments vont bloquer votre chemin et vous forcer à utiliser votre environnement.

Selon plusieurs critiques, les niveaux sont un peu trop faciles. Je serais d’accord après les premiers quelques niveaux, mais vers la fin, je m’arrachais les cheveux. Heureusement, pour les tableaux trop «gossants», la fonction indice va vous sauver la vie. Peut-être que je suis trop poche, aussi.

Capture d'écran

Le «level design» est franchement bien pensé. Le rythme de chaque tableau est intelligent; vous n’allez pas devoir reprendre 20 minutes d’acharnement si vous vous êtes trompé.

Un seul hic: il faut parfois utiliser des lances pour tuer nos ennemis. C’est logique, mais la mécanique semble un peu difficile parfois. J’ai souvent malencontreusement avancé d’une case en tentant tout simplement de viser un serpent, et ça m'a tuée. Au lieu de lancer mon javelot, j’ai lancé plusieurs «ARGH!». Même chose pour les piliers qu’il faut pousser ou tirer; Lara ne les agrippe pas toujours très bien.

Verdict

Vous avez besoin d’une seule habileté pour jouer à Lara Croft Go: le sens de l’observation. Il y a quelque chose de plus enrichissant à terminer les niveaux de ce type de jeu; on se sent plus rusé qu'un FPS.

Pas besoin d’aimer Tomb Raider pour apprécier ce titre, non plus. Personnellement, je ne suis vraiment pas attirée vers cette franchise en général; c’est la première fois que j’embarque à fond. C’est aussi bon pour un «casual gamer» que pour la personne qui teste tous les jeux de tous les styles.

La clé du succès de ce genre de jeu? L’acharnement. Un peu à la binge-watching, on se dit «ok, un dernier. Juste un dernier.»

J'ai aimé ça. Le prix est justifié.

8.5/10.

Prix: 13,49$