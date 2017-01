LARIVÉE, Cécile (Vigroux)



À Laval, le 30 novembre 2016, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Cécile Vigroux, épouse de feu Robert Larivée.Elle laisse dans le deuil ses deux filles, Marie-France (Dean Carrier) et Marie-Andrée (Michel Mercier), ses petits-enfants Christian (Mélanie), Sébastien (Émilie), ses arrière-petits-enfants Alexandre, Audrey, Alicia et Gabriel, parents et amis.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association des bénévoles du centre d'hébergement Rose-de-Lima seraient appréciés.La famille accueillera parents et amis au:Le dimanche 8 janvier de 13h00 à 16h30, suivi d'une cérémonie commémorative à 16h30.