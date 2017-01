Délicate question d’argent à trancher

Je suis en couple depuis six mois et ma blonde me talonne pour qu’on ouvre un compte conjoint. Ça ne me tente pas beaucoup parce que dans ma famille les questions d’argent ont toujours été difficiles entre mes parents. Mon père dépensait plus que ma mère et cette dernière se plaignait de ne pouvoir équilibrer son carnet bancaire à la fin du mois. Ça a fini par les séparer.

En souvenir de ça, j’ai toujours été économe et je ne dépense que ce que je peux me permettre de dépenser. Jamais je n’ai mis mon salaire en commun avec une fille, mais là je suis au pied du mur. Comment aborder ça avec une fille qui fait 70,000$, soit 20,000$ de plus que moi qui en fait 50,000$?

Selon les spécialistes, le compte conjoint pour les dépenses du ménage est souhaitable dans la mesure où chacun y cotise au prorata de son revenu. Et chacun devrait se garder un compte individuel pour ses dépenses personnelles.