Des titres boursiers à surveiller en 2017

Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, les marchés boursiers nord-américains ont fortement progressé. Que nous réserve 2017? Le Journal a discuté avec deux gestionnaires de portefeuilles qui nous présentent leurs titres chouchous et des secteurs à surveiller.

On aime le secteur de l’énergie. Certains titres de producteurs de pétrole et de gaz naturel sont bien positionnés, du moins pour les prochains mois de 2017. Ce sont des titres qui devraient être très performants.

Pourquoi? En raison de l’entente que l’Arabie saoudite a conclue avec les pays producteurs de pétrole (OPEP et non OPEP), on s’attend à ce que le prix du pétrole s’apprécie fortement en 2017.

Ce qui devrait avoir un impact sur les cours des sociétés qui produisent. L’Arabie saoudite ne pouvait plus se permettre de poursuivre sa guerre mondiale de prix. Elle a donc capitulé. Depuis deux ans, les Saoudiens ont brûlé pour plus de 200 milliards $ US de réserve de pétrole. C’était devenu insoutenable pour eux. Cette entente sera donc très bonne pour le Canada qui compte d’importants producteurs de pétrole. On pourrait donc voir le prix du pétrole atteindre la barre des 60 $ US le baril en 2017. Le prix du pétrole demeure très influent sur la valeur du dollar canadien et sur la Bourse de Toronto.

On croit que le titre du producteur de pétrole canadien Canadian Natural Resources (CNQ:TOR) est très bien positionné, tout comme celui d’Encana (ECA:TOR).

On voit aussi qu’avec l’élection de Donald Trump, le titre de TransCanada Pipeline (TRP:TOR) pourrait nous surprendre. Son projet d’oléoduc Keystone XL pourrait finalement recevoir le feu vert de Washington au cours des prochains mois.

On entrevoit de belles choses notamment dans le secteur technologique. On a un faible pour le titre de Netflix (NFLX:NYSE).

Ce diffuseur américain révolutionne les habitudes de vie des consommateurs et continue sans cesse de s’approprier des parts de marché. Au cours des dernières années, Netflix a eu tendance à battre les estimations de revenus des analyses et cela devrait se poursuivre en 2017. On dénote une tendance à la hausse de ses revenus et du bénéfice par action.

À long terme, nous sommes plutôt confiants et positifs, et nous pensons que la stratégie de l’équipe de gestion d’augmenter le contenu original est peut-être sous-estimée par les investisseurs. Le bénéfice que la compagnie retire en créant son propre contenu est une librairie unique que son compétiteur ne peut diffuser. Netflix a réussi à briser les frontières américaines et la compagnie affirme être offerte dans 190 pays. Nous pensons que l’expansion internationale de Netflix débute à peine et sa présence ne peut qu’augmenter. Son taux de pénétration moyen dans le marché international est autour de 12 %. Par contre, dans certains pays, le taux de pénétration est toujours sous les 10 %, laissant place à expansion.

Des fleurs pour Alphabet

On aime beaucoup également Alphabet (GOOG: NYSE), la maison-mère de Google. Cette plateforme internet dominante est connue pour être le moteur de recherche le plus populaire sur la planète et offre aussi de la publicité, un système de carte, des applications et des systèmes d’opération mobile.

Alphabet continue à croître et affiche un fort potentiel de possibilité de revenus supplémentaires, notamment dans le mobile et YouTube. Fondamentalement, Alphabet n’est pas trop cher et nous croyons que le plus grand facteur de croissance est l’accélération des revenus du moteur de recherche et leur unité de publicité. Google vient de mettre en place une troisième unité de publicité qui devrait aider à la croissance des revenus plus rapidement en 2017. Nous estimons que les revenus du géant américain et son bénéfice par action devraient croître autour de 15 % à 16 % jusqu’en 2020.