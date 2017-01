D'AMOUR, Gilbert



Le mercredi 21 décembre 2016, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gilbert D'Amour, de Rigaud.Il laisse dans le deuil ses deux fils Jean-François et Justin, son petit-fils Loric, ses deux frères Emilien et Henri-Julien, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux:RIGAUD / 450-451-4421www.aubryetfils.comle samedi 7 janvier 2017, de 14h à 17h. Une liturgie de la Parole sera célébrée vers 15h.