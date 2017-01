BRION (DESGROSEILLIERS)

Madeleine



À Verdun, le 19 décembre 2016, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Madeleine Desgroseilliers, épouse de feu Fernand Brion et de feu Réal Surprenant en premières noces.Elle laisse dans le deuil son fils Benoit, ses petits-enfants Ghislain, Catherine et Julien, son arrière-petit-fils Raphaël ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2017 de 13h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain pour leur soutien et les bons soins prodigués.