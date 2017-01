DESHAIES, Madeleine



Le 18 décembre, à l'âge de 75 ans, est dédédée Madeleine Deshaies, de St-Hubert, épouse de Gilles Croteau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Hélène et son frère François, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 janvier de 14h à 16h à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4www.dignitequebec.com