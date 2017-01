BOURCIER, Nathalie



À St-Anicet, le 28 décembre 2016, à l'âge de 51 ans, est décédée Mme Nathalie Bourcier, conjointe de M. Marc Fournier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son père Claude Bourcier (feu Madeleine Caron), ses enfants Valérie, Émilie, Julie, Gabriel et Antoine, trois petits-enfants Noémie, Olivier et Raphaël, ses frères et soeurs Brigitte, Nadie et Jean- François ainsi qu'autres parents et amis. Elle était la soeur de feu Stéphan.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2017 de 18h à 21h et le dimanche 8 janvier à compter de 10h à la:MICHEL TÉRIAULT INC.4 RUE VERVAISMERCIERUne célébration commémorative suivra à 12h à la chapelle du salon.