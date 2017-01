Elle échappe à la dernière minute à une chirurgie inutile

Une Montréalaise dit avoir échappé de justesse à une opération inutile au CHUM. Un infirmier l’a informée qu’on s’apprêtait à lui enlever l’appendice, jusqu’à ce qu’elle lui signale qu’elle n’avait plus d’appendice depuis 54 ans.

«Si je ne disais pas un mot, on m’opérait. C’est hallucinant. C’est à se demander s’ils ont consulté une seule fois mon dossier», dénonce Pauline Carter, encore sous le choc.

Elle a attendu plusieurs heures à l’urgence et passé des tests avant d’être renvoyée chez elle à 1 h du matin. Le lendemain, elle est revenue pour subir un «scan».

De sa civière, elle a ensuite remarqué que le personnel s’affairait autour d’elle. «Il a fallu que je demande à un infirmier ce qui se passait. Il m’a dit qu’on allait me préparer pour une opération», raconte-t-elle.

L’infirmière en chef et son infirmière traitante seraient même venues la voir ensuite et semblaient surprises qu’elle n’ait plus d’appendice. Mme Carter a en effet eu une première crise en 1962.