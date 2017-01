DALLAIRE, Réal



À Laval, le 28 décembre 2016, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Réal Dallaire, autrefois directeur de la Caisse Populaire de Bois-des-Filion, époux de madame Lucille Pelletier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Gaétan (Francine) et Alain, ses petits-enfants Jacynthe (Sébastien), François (Marie-Josée) et Bruno, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Robert, Félix, Roger, Paule et Marthe, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 avenue des Perron, Auteuil, Laval,le vendredi 6 janvier 2017 de midi à 16h suivi de la liturgie au complexe funéraire.