Jarome Iginla ne refuserait pas un échange

L'attaquant de l’Avalanche du Colorado Jarome Iginla aimerait bien remporter la coupe Stanley avant de prendre sa retraite, mais il devra espérer une transaction pour voir possiblement son rêve réalisé.

La formation de Denver occupe le 30e rang du classement général de la Ligue nationale de hockey et c'est pourquoi le vétéran de 39 ans ne dirait pas non à un changement.

«Oui, je considérerais [lever ma clause de non-échange]. J'aimerais être dans les séries éliminatoires et avoir cette chance», a-t-il dit au quotidien «Calgary Sun».

Iginla a disputé 81 matchs de séries au cours de sa carrière, mais n'a jamais remporté les grands honneurs. Il a participé à la finale de 2004 avec les Flames de Calgary.

«Ça demeure un rêve et je crois que c'est possible. J'ai réalisé au fil des ans qu'il doit y avoir beaucoup de choses qui tombent en place pour y parvenir et que ceux qui triomphent sont vraiment chanceux.»

Cette saison, Iginla n'a récolté que neuf points, dont cinq buts, en 37 rencontres.