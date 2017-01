Kevin Durant s’en prend aux médias

Kevin Durant n’est pas reconnu pour son affection pour les journalistes. L’ailier des Warriors de Golden State en a rajouté récemment en disant que les médias ne connaissent pas le basketball autant qu’ils le prétendent.

«Vous ne connaissez vraiment pas le jeu comme je le connais, donc ne venez pas me dire que mon entraîneur (Steve Kerr) devrait être congédié», a-t-il répondu à un journaliste du réseau ESPN ayant rapporté ses propos mercredi.

«Que me diriez-vous si je vous disais qu’Ethan Strauss [un reporter d’ESPN] devrait être congédié car il n’est pas assez bon? Vous allez prendre sa défense, non?»

Une relation peu amicale

Durant avait fait des commentaires similaires à propos des journalistes il y a deux ans, lors du match des étoiles de la NBA. Il avait clairement laissé savoir aux journalistes qu’ils n’étaient pas ses amis.

«Lorsque j’ai dit ça, la plupart des membres des médias se défendaient les uns les autres. Alors pourquoi je ne peux pas défendre mon entraîneur quand vous dites qu’il devrait être renvoyé en plein milieu de la saison?», a dit Durant.

«Pourquoi même me demander ça? Je travaille avec lui tous les jours. Si vous me posez ce type de question, n’espérez pas que j’y réponde. Je défends les gars de mon camp, c’est une loi non écrite.»

Gagner et rien d’autre

Durant avait été acquis par les Warriors lors de la saison morte, après que l’équipe eut perdu son titre aux mains des Cavaliers de Cleveland en finale de la NBA, en juin dernier. L’objectif de l’organisation était alors très clair : se repositionner comme la meilleure formation de la ligue et reconquérir le titre perdu.

Jusqu’à présent, les Warriors sont sur la bonne voie en vertu d’une fiche de 30-5. Invaincus à leurs trois derniers matchs, ils occupent toujours le premier rang de l’Association de l’Ouest de la NBA. Aucune équipe, pas même les Cavaliers, ne compte plus de victoires que la troupe de Kerr cette saison.