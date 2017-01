L’anglais dénoncé à HEC

HEC Montréal offre de plus en plus de cours en anglais, au point où des professeurs francophones enseignent à des francophones dans la langue de Shakespeare.

«On a fait massivement entrer des textes et des livres en anglais, puis des invités unilingues anglophones et, finalement, on a ajouté des cours et des programmes en anglais, déplore Omar Aktouf­­, professeur au département de management à HEC Montréal. On essaie d’être une pâle copie de Harvard.»