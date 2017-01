Le déneigement bat son plein en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES – La Mauricie a reçu une vingtaine de centimètres de neige depuis mardi matin. Les équipes de déneigement ne chôment pas.

«Environ 250 véhicules et équipements circulent pour effectuer le transport de la neige. Les opérations se font majoritairement de nuit et tout devrait être terminé d'ici le week-end», explique la porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Cynthia Simard.

À Trois-Rivières, on compte 923 kilomètres de rues et ruelles. Les déneigeurs y vont donc par priorité, les rues les plus passantes en premier. La neige est ensuite envoyée dans un des trois sites de dépôt à neige et malgré les nombreuses accumulations, l'espace ne manque pas.

La Ville de Trois-Rivières dépense annuellement 14 millions $ pour ses opérations de déneigement.

À Shawinigan, la Ville doit déneiger une superficie équivalente à 960 terrains de football.

«On est à l'étape du ramassage. On a 30 véhicules sur la route avec cinq déneigeuses», mentionne la porte-parole de la Ville de Shawinigan, Chantal Carignan.

Le budget de déneigement tourne autour de 5,5 millions $ pour 2017, un peu moins qu'en 2016.