Les chances de voir les Foo Fighters à Québec cet été s’amenuisent...

En 2015, après avoir été obligée de quitter les planches des Plaines d’Abraham, après seulement quatre chansons, en raison d’un intense orage, la troupe de Dave Grohl a promis qu’elle s’arrêtera à nouveau dans la Vieille Capitale.

Force est de constater qu’il faudra peut-être encore attendre. En effet, le groupe sera en tournée en Europe en plein coeur du Festival d’été et il semblerait que le concert prévu en Californie en mai serait leur seule date en Amérique du Nord au cours de l’année.

C’est du moins ce qu’a indiqué Dave Graham, PDG de Latitude 38, soit l’entreprise derrière le BottleRock Napa Valley qui accueillera les Foo Fighters comme tête d’affiche de leur festival en mai.

«Les Foo Fighters seront en studio tout au long de 2017 et leur concert au BottleRock pourrait être leur seul en Amérique du Nord cette année», a-t-il fait savoir dans une entrevue au Napa Valley Register.

Le groupe travaillerait donc sur un 9e album qui succédera aux deux EP lancés en 2015 soit Songs from the Landry Room et Saint Cecilia.

En novembre dernier, le batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins a aussi lancé un opus solo, KOTA.