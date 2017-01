Notre Bureau d’enquête fait bouger les choses

Encore une fois en 2016, les reportages des journalistes de notre Bureau d’enquête ont fait bouger les choses. Un maire mis en cause par l’UPAC a dû démissionner. Des appels d’offres tendancieux dans le domaine des télécommunications et de l’informatique ont été annulés ou révisés. Les quotas de Revenu Québec ont été supprimés et de nombreux guichets automatiques clandestins ont été découverts partout dans la province.

Démission et congés de maladie à Terrebonne

Jean-Louis Fortin

Bureau d’enquête À lire: Soupçonné de corruption, le maire de Terrebonne se retire

«Terrebonne rongée par la corruption, selon l’UPAC», titrait Le Journal le 11 octobre dernier.

Notre Bureau d’enquête publiait en exclusivité des documents produits par l’Unité permanente anticorruption (UPAC), qui révélait l’ampleur des malversations alléguées qui visent l’administration du maire Jean-Marc Robitaille.

Les enquêteurs ont en main des témoignages faisant état de pots-de-vin de dizaines de milliers de dollars en argent comptant, de séjours en pourvoirie et dans le Sud payés à des élus par des entrepreneurs, et de collusion.

Moins d’un mois plus tard, le 8 novembre, Jean-Marc Robitaille annonçait sa démission en invoquant des raisons de santé.

D’autres élus et fonctionnaires de la Ville ont pris un congé de maladie. Le directeur général de la Ville, Luc Papillon, a pour sa part été suspendu avec solde le temps de l’enquête policière, qui n’est pas encore terminée.

Le ménage dans les appels d’offres