Production automobile, l’industrie termine sur une bonne note

Plusieurs constructeurs ont déjoué les pronostics des analystes et enregistré des hausses de ventes surprises en décembre. Si bien que pour l’année qui se termine, les ventes atteindraient un nouveau record pour une septième année consécutive.

GM surtout, mais aussi Ford et Nissan ont posté des chiffres plus qu’encourageants qui laissent présager une année 2016 meilleure que prévu, après quelques mois décevants.

Le numéro un américain GM mène le bal avec un gain de 10% sur l’année, tandis que les numéros deux et trois ont de leur côté battu les pronostics des économistes. Ford a connu une bonne fin d’année grâce aux ventes des camionnettes série F en décembre qui inscrivent leur meilleur mois en onze ans avec plus de 87 500 véhicules.

Les ventes en 2016 ont été soutenues par un parc automobile encore âgé (moyenne de 11 ans), des prix à la pompe faibles, de nombreux incitatifs et des facilités d’accès au crédit.

Mieux encore, les Américains – et les Canadiens aussi – ont acheté les véhicules qui rapportent le plus aux constructeurs, à savoir des VUS et des utilitaires qui procurent les meilleures marges de profits.

Premières données sur la progression annuelle :

GM: 10% (4.4% anticipé)

Ford: 0.1% (-2.1% anticipé)

Fiat Chrysler: -10% (-14% anticipé)

Nissan: 9.7% (-2.8% anticipé)

Volkswagen : 20.3%

Toyota: 2% (-2.3% anticipé)

Mazda: -1.8%

Honda: 6.4% (-1% anticipé)

Fiat Chrysler de son côté accuse une baisse de 10% sur l’année à cause du retrait de plusieurs modèles de berlines compactes et moyennes des chaînes d’assemblage. Mais dans l’ensemble, sa baisse de 10% est meilleure qu’anticipée par les analystes qui tablaient sur un déclin de 14%. Chez FCA, la minifourgonnette Pacifica a vu ses ventes bondir de 18%, leur meilleur mois en 2016.

2017

Pour l’année qui débute, certains analystes prévoient une baisse des ventes d’environ 200 k unités, à 17,3 millions. Pour d’autres, un gain en raison de la confiance et de l’optimisme des consommateurs américains dans leur économie, et ce malgré des stocks de véhicules élevés et des incitatifs très généreux que les constructeurs doivent accorder pour mousser leurs ventes.