Enfin un podium pour Alex Harvey

Alex Harvey a choisi la bonne occasion pour obtenir son premier podium de la saison en terminant troisième de la poursuite de 15 km en style libre, mercredi à Oberstdorf en Allemagne, où il demeure donc troisième au cumulatif du Tour de ski après quatre des sept étapes.

«Je suis vraiment content du début de saison parce que c’était pour moi un top 10 après un top 10. Mais quand tu termines aussi souvent dans le top 10, tu te dis que ce serait plaisant d’aller sur le podium un jour, surtout après avor terminé quatrième hier où ça avait été crève-cœur. C’est ce que je me suis dit à l’arrivée: enfin un podium!», a commenté l’athlète de 28 ans, pour qui il s’agit d’un 19e podium en carrière en Coupe du monde.

Avec Cologna

Harvey conserve ses acquis au troisième rang du Tour même si le Russe Sergey Ustiugov, gagnant de l’épreuve en 37 m 59 s, s’est envolé encore plus haut en portant son écart sur lui de 69 à 79 secondes. Par contre, le Québécois doit maintenant composer avec Dario Cologna après que le Suisse lui eut grugé 11 secondes pour se rapprocher à moins de six secondes au classement.

Au quatrième kilomètre, Harvey s’est associé à Cologna qui venait de le rejoindre après s’être élancé 17 secondes après lui. Même ensemble, ils n’ont jamais réussi à s’approcher du phénomène Ustiugov, impérial à chacune des quatre courses depuis le début de ce Tour. Par contre, ils ont pris trois précieuses secondes au Norvégien Martin Johnsrud Sundby, le plus grand perdant du jour avec un retard passé de 30 à 42 secondes sur Ustiugov.

Après que Cologna eut récupéré de son effort jusqu’à la mi-course, les deux alliés se sont échangé les relais durant les quatrième et cinquième boucles de 2,5 km. Puis, dans le sixième tour, Harvey dit avoir joué la comédie en refusant l’invitation de son collègue du moment de passer à l’avant.

«Je lui ai dit que je n’étais pas capable, a raconté Harvey. Je savais qu’il allait être fort dans la grosse montée à la fin du parcours et c’est là que j’avais cassé hier, où Sundby et Cologna m’avaient laissé. Je voulais donc économiser de l’énergie pour le suivre. Il a attaqué dans la montée, mais j’ai été capable de le suivre et de le passer au sprint.»

Un samedi déterminant

Le Tour de ski fait relâche jeudi et reprendra vendredi avec une épreuve individuelle de 10 km en style libre. Depuis le sud de l’Allemagne, la caravane se dirige maintenant à Toblach au nord de l’Italie.

L’athlète de Saint-Ferréol entrevoit maintenant une lutte à finir avec Cologna pour monter sur le podium à l’issue du Tour, dimanche à Val di Fiemme. Le programme de samedi, une épreuve de 15 km en style classique avec départ groupé, pourrait jouer un grand rôle selon lui en raison des secondes de bonification qui seront offertes.

«Vu que ce sera en fin du Tour de ski, il y a de grands écarts qui se creusent cette journée-là. C’est un parcours assez difficile et il y a toujours plus de gars qui abdiquent. Je pense que c’est la journée la plus importante.»

Poursuite 15 km

Résultats

Sergey Ustiugov, Russie, 37 m 58,5 s Martin Johnsrud Sundby, Norvège, + 37,2 s Alex Harvey, Canada, + 1 m 8,8 s Dario Cologna, Suisse, + 1 m 9,6 s

Tour de ski

Cumulatif (4 étapes sur 7)