Un sourire qui cache un rare trouble neurologique

Un petit bonhomme sur quatre pattes aux grands yeux scintillants et au rire contagieux se déplace énergiquement dans la pièce. Difficile de se douter que derrière cette joie débordante qui envahit le jeune Anthony Côté se cache le syndrome peu connu d’Angelman, maladie orpheline caractérisée par une déficience intellectuelle sévère.

Il aura fallu plus d’un an pour que Jean-Philippe Côté et Valérie Gagnon obtiennent une explication au retard de développement que présentait leur petit. Du haut de ses trois ans, Anthony Côté est l’enfant sur 15 000 atteint du syndrome d’Angelman.

«Notre vie venait de changer. On savait qu’Anthony n’allait jamais être comme tout le monde», se souvient son père.

La famille de Beauport n’avait jamais entendu parler de cette maladie. Elle a appris sur le sujet au même rythme qu’Anthony grandissait. Lourdement handicapé intellectuellement, le petit fait des crises d’épilepsie, il éprouve d’importants troubles du sommeil et ne parlera jamais.

S’il ne marche pas encore, Anthony se déplace sans cesse. Et mange en conséquence.

«Il est gros comme un pou, mais c’est parce qu’il n’arrête pas de bouger. Tu ne peux pas lui dire: reste là. Il ne comprend pas», explique son père.

Photo Jean-François Desgagnés

Sourire

Le syndrome d’Angelman s’accompagne d’une constante bonne humeur et d’une surexcitabilité chez les personnes qui en sont atteintes.

«C’est le baume. Il n’est pas compliqué, il a le sourire dans la face et il veut juste se coller. Et un rien les excite. Des fois, il n’est plus contrôlable, il rit, il rit, il rit!» lance M. Côté.

Son fils a aussi une grande fascination pour l’eau. «C’est la chose principale qu’il aime dans la vie. C’est dans le syndrome! On aimerait ça des fois être dans sa tête pour comprendre pourquoi, mais c’est vraiment une fascination pour lui. Ils ont tous ça», précise-t-il.

Fondation

Jean-Philippe Côté et Valérie Gagnon ont récemment effectué une grande collecte de fonds avec la collaboration du bar l’Inox, à Québec. Pas moins de 14 000 $ en dons ont été recueillis, une somme versée au Centre de répit de la Fondation du syndrome d’Angelman, à Montréal, qui accueille le temps d’un week-end les individus atteints de la maladie.

Qu’est-ce que le syndrome d’Angelman ?