VIDÉO | Conor McGregor, meilleur jockey de la planète?

Aux côtés de «son entraîneur» Jon Lovitz, le combattant de l'UFC Conor McGregor apparait dans une publicité qui annonce la tenue de la Coupe du monde Pegasus, une course équestre de prestige qui se tiendra en Floride, le 28 janvier.

Le champion de l'UFC reste occupé pendant «sa pause indéterminée du sport»!

Débarquant d'une voiture en adoptant sa fameuse démarche décontractée, Conor se prépare à faire une grande déclaration.

«Alexandre le Grand a pleuré lorsqu'il n'avait plus de terres à conquérir. C'est exactement comment je me sens. Aujourd'hui, j'aimerais annoncer que je deviendrai le meilleur jockey livre pour livre du monde», annonce The Notorious devant une foule de comédiens qui jouent aux journalistes.

Il ajoute qu'à l'aide de son entraîneur, joué par l'acteur Jon Lovitz, il remportera la course.

Non, Conor McGregor ne participera pas vraiment à cette course équestre. Il y agit plutôt à titre de «13e jockey».

Par contre, il sera de retour au petit écran pour trois autres publicités du genre, si l'on se fie à plusieurs sources, dont MMAmania.

La Pegasus World Cup Invitational regroupera 12 des meilleurs chevaux et jockeys de la planète qui se disputeront une bourse totale de 12 M$ américains.