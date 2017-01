10 histoires à surveiller en première ronde des séries de la NFL

Après quatre mois à jouer du coude pour obtenir l’opportunité de figurer parmi les 12 équipes élues, place aux séries d’après-saison dans la NFL! Tandis que les Patriots, Chiefs, Cowboys et Falcons profitent d’un laissez-passer direct au deuxième tour en vertu de leur rendement supérieur, les Texans, Raiders, Dolphins, Steelers, Giants, Packers, Lions et Seahawks amorcent la grande danse éliminatoire dès ce week-end. Avant de passer aux prédictions pour les matchs de premier tour dans l’édition de demain, Le Journal vous propose une mise en bouche avec dix angles à garder à l’esprit à l’aube des premiers duels. Bonnes séries à tous!

1 - Osweiler contre Cook

AFP

Chaque fois que les Texans s’amènent en séries, un désastre en devenir se trouve derrière le centre. Cette fois, c’est Brock Osweiler qui sera le quart-arrière, lui qui était si insoutenable qu’il venait tout juste d’être expédié sur le banc au profit de Tom Savage, ensuite victime d’une commotion. Osweiler fait suite aux immortels Brian Hoyer et TJ Yates des dernières années, en séries. Il en sera à son premier départ en match éliminatoire, tout comme son vis-à-vis on ne peut plus vert, Connor Cook, qui en sera à son premier départ avec les Raiders. Le 100e choix au dernier repêchage a connu du succès dans la NCAA à Michigan State, où il a établi le record du programme pour le nombre de victoires.

2 - Le retour du « retourneur » !

AFP

Non, l’inimitable «retourneur» de bottés, Devin Hester, n’a pas dit son dernier mot! À 34 ans, l’ancienne gloire des Bears a connu une saison à oublier avec les Ravens. Libéré après avoir échappé cinq fois le ballon en 12 matchs et maintenu sa pire moyenne en carrière sur les retours de dégagement (7,2 verges), Hester a été embauché par les Seahawks en vue du duel face aux Lions. Le vétéran compte 19 touchés en carrière sur des retours de bottés, un record. Il a pris part aux séries pour la dernière fois en 2010, à Chicago.

3 - L’importance du momentum

La croyance populaire veut que les équipes avec le fameux momentum soient celles qui causent le plus de ravages en séries. Les Steelers et les Packers surfent respectivement sur des séquences de sept et six victoires. Jamais, au premier tour des séries, deux équipes sont arrivées avec deux séquences. D’au moins six gains. Au contraire, les Lions atteignent les séries en boitant des deux pattes, empêtrés dans une série de trois revers. Selon Elias Sports, durant les 50 ans de l’ère du Super Bowl, seuls les Saints de 2009 ont remporté le match ultime malgré une séquence de trois défaites en fin de saison. Seulement cinq des 50 champions ont terminé avec une fiche inférieure ou égale à ,500 en décembre et janvier.

4 - Quelques revenants

Si l’on retrouve quelques habitués, certaines équipes de la cuvée actuelle n’ont pas pris part aux séries depuis belle lurette. C’est surtout le cas des Raiders, que l’on n’a pas vus dans le tournoi depuis la fin de la saison 2002. Pour les Dolphins, qui se frotteront aux Steelers, c’est une première présence depuis 2008. Les Giants, même s’ils revendiquent deux titres de champions du Super Bowl depuis 2007, n’ont pas été des séries lors des cinq dernières saisons. D’autre part, pour la première fois depuis 2003, les deux finalistes du précédent Super Bowl, en l’occurrence les Broncos et Panthers, ne sont pas de la partie.

5 - La « Legion of Boom » amputée

AFP

On parle couramment de l’impact de l’absence d’un quart-arrière pour une équipe en séries, mais qu’en est-il de l’absence d’un pilier défensif chez les Seahawks, dont la défensive est le pain et le beurre? Au fil des ans, même s’il n’attire pas autant les projecteurs que son volubile coéquipier Richard Sherman, le demi de sûreté Earl Thomas a souvent été décrit comme le cœur et l’âme de la «Legion of Boom» des Seahawks. L’équipe a perdu deux de ses quatre matchs sans lui, concédant au passage 38 points aux Packers, 34 aux Cardinals et même 23 aux pauvres 49ers.

6 - Les Giants de... Miami!

AFP

Que seraient les séries sans une bonne controverse? Au terme de leur victoire dimanche dernier face aux Redskins, les receveurs des Giants Odell Beckham Jr, Sterling Shepard, Victor Cruz et Roger Lewis sont allés se prélasser quelques heures sous le soleil de Miami. Certains affirment qu’ils font ce qu’ils veulent d’une journée de congé et que c’est une tempête dans un verre d’eau. D’autres décrient cette distraction et rappellent le voyage impromptu de Tony Romo avant une éventuelle défaite des Cowboys en séries face aux Seahawks, en 2007. Pire encore, plusieurs craignent que les Giants subissent le mauvais sort Justin Bieber, avec qui les receveurs des Giants ont pris du bon temps. Il a par le passé porté malheur à d’autres équipes, semble-t-il!

7 - Des matchs revanche

AFP

Des trois matchs à l’affiche pour le premier tour des séries, trois mettent en présence des équipes qui ont déjà croisé le fer cette saison. Les Texans et Raiders renouent à Houston après la victoire de 27-20 des Raiders à la semaine 11, à Mexico. Les Steelers et Dolphins se retrouvent à Pittsburgh, 12 semaines après que les Dolphins ont eu le dessus 30-15 à Miami. Puis, les Giants retournent dans le froid polaire de Green Bay, où ils s’étaient inclinés 23-16 face aux Packers à la semaine 4. Les Lions n’ont pas affronté les Seahawks en 2016, mais Seattle l’avait emporté en octobre 2015 sur un jeu controversé en fin de match.­

8 - Des équipes de qualité

Si de plus gros canons entreront sur scène au deuxième tour la semaine prochaine, le premier tour ce week-end met tout de même en vedette des clubs qui ont des chances légitimes de se rendre jusqu’au bout. Même si seulement neuf équipes prenant part au premier tour dans l’histoire ont remporté le Super Bowl, il y a eu au moins un survivant du premier tour dans le match ultime dans six des onze dernières saisons.

9 - Quel avantage du terrain ?

AFP

Au moment d’écrire ces lignes, les quatre équipes locales (Texans, Seahawks, Steelers, Packers) sont établies comme favorites par les preneurs aux livres. Pourtant, les dernières années ont démontré que l’avantage du terrain n’est pas si marqué au premier tour. De 1990 à 2001, les équipes hôtesses ont présenté un éloquent dossier de 35-13. Mais depuis 2002, cette fiche a glissé à 30-26, soit à peine mieux que ,500.

10 - Un trio d’enfer

AFP

Pour la première fois, les Steelers pourront miser sur les trois membres de leur infernal trio offensif lors d’un match éliminatoire, soit le quart-arrière Ben Roethlisberger, le receveur Antonio Brown et le porteur de ballon Le’Veon Bell. Bell est le dernier à avoir joint l’équipe en 2013, année où l’équipe a été exclue des séries. En 2014, il n’était pas en uniforme dans un revers de 30-17 face aux Ravens. L’an dernier, il était aussi à l’écart, tandis que Brown avait subi une commotion face aux Bengals, avant de rater le match suivant face aux Broncos. La fiche des Steelers lorsque les trois amigos sont en uniforme est de 28-14 depuis 2013.