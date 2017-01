PAINCHAUD, André



À Laval, le 3 janvier 2017, à l’âge de 90 ans, est décédé M. André Painchaud, retraité de Via Rails et du C.N., époux en premières noces de feu Mme Colette Bédard et en secondes noces Mme Claudette Coursol.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Réjean (Denise), Pierre (Nicole), Gilles, Robert (Sherley), Daniel (Linda) et Manon (Bruno), son beau-fils Mario, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses soeurs Thérèse, Annette, Marcelle, Hélène et Madeleine, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2017 dès 10h, en l’église St-Claude, 80, rue Meunier O, Laval-des-Rapides, suivi des funérailles à 11h.