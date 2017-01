Anique Poitras





" MaBelle Lumière s’est éteinte. Je l’aimais à l’infini, je l’aimerai maintenant dans l’infini. " (Jean Frenette)Le 19 décembre 2016, à l’âge de 55 ans, est décédée l’auteure Anique Poitras, bercée de l’amour de ses proches. Épouse de Jean Frenette, elle était la fille de Rachelle Piché et de feu Jean-Jacques Poitras. Originaire de L’Épiphanie, elle demeurait à Québec.Anique laisse dans le deuil, outre son mari Jean, leur fils Alexis Poitras-Frenette, son beau-fils Vincent Rioux-Frenette, sa mère Rachelle Piché, sa soeur Sandrine (Réal Ayotte), sa nièce-filleule Cloé Poitras-Leduc et sa petite-nièce, Callia.Elle laisse également dans le deuil sa belle-famille: sa belle-mère Marcelle (feu Jean-Pierre Frenette), ses belles-soeurs Michelle (Guy Blais), Dominique (Gilles Beaudoin) et Louise (Christian Lareault), ainsi que plusieurs nièces et neveux. Ses tantes et ses oncles la regretteront aussi, les Poitras: Jacqueline (Claude), Louise (Gilles) et Francine; les Piché: Johanne (Claude), Jean-Pierre (Francine), Jeannine, Lauraine (Luc), Pierrette (Claude); ses oncles Michel Thellen et Michel Marier, de même que ses chers cousins et cousines, toutes familles confondues.Ses précieux ami-e-s, ses camarades du dimanche matin, ses professeur-e-s qui ont cru en elle, notamment soeur Raymonde Beaudoin et soeur Claudette Bernard, ses lectrices, ses lecteurs, ses étudiant-e-s ont aussi prières et pensées pour elle.La famille tient à exprimer toute sa gratitude à tout le personnel de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) pour leurs soins attentionnés et pour leur humanité.La famille recevra les condoléances à la:Centre funéraire du Plateau693, AVENUE NÉRÉE-TREMBLAY, QUÉBEC, Qc G1N 4R8le vendredi 13 janvier 2017 de 18h à 21h et le samedi 14 janvier 2017 de 9h30 à 12h45. Le service religieux sera célébré le samedi 14 janvier 2017 à 14h en l'église Saint-Jean-Chrysostome, 1012, de L'Église, Lévis, Qc.En guise de témoignages de sympathie et en mémoire d’Anique, la famille apprécierait des dons à Fondation Maison Dauphine (www.maisondauphine.org). La Maison Dauphine offre un temps d'arrêt aux jeunes de la rue de 12 à 29 ans, ils y reçoivent protection, aide et support appropriés.