CLOUTIER, Thérèse



Nous vous annonçons le décès de madame Thérèse Cloutier, épouse de feu Bertrand Blanchette, demeurant à la Maison Valéo Pierrefonds. Elle est décédée à l’Hôpital général du Lakeshore de Pointe-Claire, le 30 décembre 2016, à l’âge de 78 ans et 7 mois, après avoir livré un dur combat contre la maladie.Elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: Paul (Alfreda Rocheford), Lucille (feu Luc Larochelle), Mariette (feu Philippe Boucher), Florence (Julien Dion) et sa belle-soeur Marie-Paule Bisson (feu Polydore Cloutier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, dont son filleul Maurice Cloutier. Plusieurs amis garderont un bon souvenir d’elle.Madame Cloutier a connu une longue carrière au magasin Eaton, puis à La Baie d’Hudson de Montréal. On se souviendra de son amour pour la vie.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 7 janvier 2017 de 13 h à 14 h 30, suivi par un hommage.Selon ses dernières volontés, une messe sera chantée ultérieurement au Lac-Etchemin, lieu d’origine de tous les membres de sa nombreuse famille.Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer : www.alzheimerquebec.ca.La famille remercie le personnel de l’Hôpital Lakeshore pour les bons soins prodigués à notre Thérèse.