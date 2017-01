54 suicides de militaires depuis 2014

Lionel Desmond, qui s’est enlevé la vie après avoir vraisemblablement abattu sa femme, sa belle-mère et sa fille, en Nouvelle-Écosse, est le dernier d’une longue liste de militaires à s’être suicidés depuis 2014.

Selon le Tema Conter Memorial Trust, un organisme qui vient en aide aux soldats et premiers répondants atteints d’un syndrome post-traumatique, 54 militaires se sont enlevés la vie au cours des trois dernières années. 126 policiers, pompiers et ambulanciers se sont également suicidés entre le 29 avril 2014 et le 31 décembre 2016, selon les données de l’organisme.

Le Directeur du Tema Conter Memorial Trust, Vince Savoia, a toutefois indiqué à Global News que le nombre de suicide de militaires pourrait être plus élevé, puisque le taux de prévalence du syndrome post-traumatique parmi les membres des Forces armées canadiennes serait sous-estimé.

L’homme de 33 ans à l’origine du drame survenu à Upper Big Tracadie était un vétéran de la guerre en Afghanistan. Selon Catherine Hartline, la tante de sa conjointe, il aurait subi un syndrome post-traumatique, sans recevoir toute l’aide nécessaire pour composer avec sa situation.

Une enquête menée par le «Globe and Mail» en 2016 a démontré qu’au moins 70 soldats ayant servis en Afghanistan se sont enlevés la vie depuis leur retour au pays. Officiellement, 158 militaires sont morts au cours de cette mission, en excluant les suicides.