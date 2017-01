TAHIO, Odette née Yaghmour



À Montréal, le 1er janvier 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Odette Yaghmour, épouse de Sammy Tahio.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alexandra, Elizabeth (Nick Insogna) et Eric, sa bru Elizabeth Daou (feu Raymond); ses petits-enfants Nicholas, Pamela, Donny et Jessica; ses frères Élie (Julie Kirpa) et Pierre, ses soeurs Antoinette (Élie Ichkan) et Thérèse ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe Urgel Bourgie, 3955 Ch. De la Côte-de-Liesse à Saint-Laurent,le lundi 9 janvier 2017 de 10h à 14h. Une liturgie de la Parole suivra dans la chapelle du Complexe.