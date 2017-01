MONTREUIL, Guy



Le 25 décembre 2016, est décédé Guy Montreuil, époux bien-aimé de feu Denise Conway.Il laisse dans le deuil ses fils Michel (Diane Meehan) et Normand, ses petits-enfants Pascal (Jessica Hamel), Julie (Freddy Salazar) et Lisa (Martin Tousignant), ses arrière-petits-enfants Gabriel, Miguel, Laurence, Alexis et Samuel. Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs, ses frères, d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2017 à 9h30 à l'église Saints-Anges, 1400, Saint-Joseph, Lachine, suivi de la célébration funéraire à 10h30.J.J. CARDINAL(514) 639-1511www.jjcardinal.ca