7 achats que vous risquez de regretter

Acheter une voiture neuve n’est pas une mince affaire. C’est une dépense majeure et il est important de prendre le temps de bien analyser le marché pour faire un choix éclairé.

Malheureusement, beaucoup d’automobilistes en viennent à réaliser un achat qu’ils regretteront. Grâce à un sondage réalisé auprès de plus de 300 000 propriétaires américains, Consumer Reports a réussi à cibler les modèles de 2014 à 2017 avec le plus faible taux de satisfaction dans 7 catégories de véhicules.

Prenez des notes!

Jeep Compass

Chez les VUS compacts, le Compass déçoit par une consommation d’essence excessive et par des carences en accélération. Seulement 42% des gens sondés par Consumer Reports affirment qu’ils l’achèteraient de nouveau s’ils en avaient l’occasion.

Nissan Pathfinder

Dans le monde des VUS intermédiaires, c’est le Nissan Pathfinder qui semble être le plus mal-aimé. Des sièges inconfortables, une consommation d’essence décevante et de trop nombreuses visites chez le concessionnaire sont les irritants principaux soulevés par les propriétaires.

Dodge Dart

Chez les voitures compactes, la Dodge Dart est le modèle le moins satisfaisant selon les résultats de l’étude. Mauvaise position de conduite, air climatisé déficient et faible fiabilité mécanique expliquent cette nomination. D’ailleurs, Dodge vient tout juste de mettre un terme à la production de ce modèle.

Chrysler 200

Tout comme la Dodge Dart, la Chrysler 200 tire sa révérence cette année. Et c’est peut-être mieux comme ça. Aux dires de plusieurs acheteurs, le véhicule s’est avéré trop bruyant et trop peu confortable pour une berline intermédiaire de cette gamme.

Dodge Grand Caravan

Décidément, les modèles de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) volent la vedette dans ce palmarès. Dans la catégorie des minifourgonnettes, c’est la Dodge Grand Caravan qui obtient le plus faible degré de satisfaction. La qualité de la transmission et le faible confort ont été pointés du doigt.

Nissan Frontier

Le Nissan Frontier n’a pratiquement pas changé depuis plus de 10 ans, et ça commence à se faire sentir. Beaucoup de propriétaires ont indiqué qu’une faible insonorisation et une direction aléatoire font partie des points faibles de ce modèle.

Acura ILX

Toutes catégories confondues, c’est l’Acura ILX qui a obtenu le plus faible degré de satisfaction. On la juge de trop mauvaise qualité pour un véhicule de cette stature. Rappelons que l’ILX est construite sur la même plateforme que la très populaire Honda Civic.