MARCHESSAULT, Louis



À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 3 janvier 2017, est décédé à l’âge de 91 ans, Louis Marchessault, époux de Marthe Lagacé, de St-Antoine-sur-Richelieu.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants: Luc, Lise (Luc Baril) et Yves (Céline Clément), ses petits-enfants: Alex, Emy, Laurence (Alexandre), Maxime et Félix, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 janvier 2017 à compter de 10 heures, à l’église de St-Antoine-sur-Richelieu, suivi des funérailles à 11 heures.1028 DU RIVAGEST-ANTOINE-SUR-RICHELIEUmaisonphaneuf@videotron.caLa famille desire remercier Mme Sylvie William pour les bons soins prodigués à domicile.