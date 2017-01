ROCHON-PAUZÉ, Lucie



C'est entouré d'amour que le 27 décembre 2016, Lucie Rochon-Pauzé est décédée à l'âge de 90 ans. Épouse durant près de 50 ans, de feu William Pauzé, elle était la fille de feu Rosa Racine et feu Philias Rochon. Native de St-Vincent-de-Paul, elle a vécu à Montréal-Nord, ses plus belles années.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Sylvie), René et Monique, ses petits-enfants, Stéphanie (Guillaume), Joanie (Colin), Marilyne (Daniel) et Maxime, ses arrière-petits-enfants, Ludovick, Anaïs et Maèva, son beau-frère Claude, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Merci à Carole pour son soutien et aux personnels soignant du 4A de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur pour leur professionnalisme.La famille recevra les condoléances le 8 janvier de 13h à 17h et de 19h à 21h et le 9 janvier à partir de 9h30 au complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700, Beaubien Est, Montréal.Les funérailles seront célébrées le lundi 9 janvier à 11h en l'église Ste-Gertrude, 11891 Boul. Ste-Gertrude (angle boul. Leger) à Montréal- Nord et de là au cimetière Repos St-François d'Assise ou l'inhumation aura lieu au Mausolée Columbarium Padre-Pio.