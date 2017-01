DUMAS, Roméo



Au Centre d’hébergement Vigi Shermont de Sherbrooke, le 30 décembre 2016, à l’âge de 91 ans et 7 mois, est décédé monsieur Roméo Dumas, époux en premières noces de feu Angelyne Biron et en secondes noces de madame Madeleine Pohu, demeurant à Sherbrooke.Outre son épouse Madeleine, M. Dumas laisse dans le deuil ses frères et soeurs, neveux, nièces, ses beaux-fils, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la:485, RUE DU 24-JUINSHERBROOKE J1E 1H1le samedi 7 janvier 2017 de 14h00 à 16h00. L’inhumation des cendres se fera au Repos Saint-François d'Assise de Montréal, à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association des bénévoles du VIGI Shermont. Des formulaires seront disponibles sur place.