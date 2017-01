DUBOIS, Jeanne née Vidal



L’ensemble de la famille et tous les proches et amis ont la grande douleur de vous faire part du décès de Mme Jeanne Vidal, épouse bien-aimée du feu Roland Dubois, le 26 décembre 2016 à Montréal.Elle laisse dans le deuil sa soeur Claudette (Gérard), sa fille Carole (Richard), ses fils Jean (Sylvie) et Marc (Nancy), ses petits-enfants Tammy, Karine, Stéphanie, Mélissa (Maxime,) Jonathan et Daphnée, ses arrière-petits-enfants Noémie, Devon, Shawn, Taliana et Xavier, ainsi que d’autres parents et amis.