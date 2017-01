LESSARD, Sophia



À la Maison René-Verrier, le 1er janvier 2017, à l’âge de 45 ans, est décédée madame Sophia Lessard, conjointe de monsieur Mario Goyette et fille de madame Suzanne Doyon et de monsieur Gaétan Lessard. Madame demeurait à l'Île des Soeurs.Outre ses parents et son conjoint, madame Sophia laisse dans le deuil sa fille Rafaëlla Lacasse, sa soeur Dorothée Lessard (Yanick Paquet). Elle était également la soeur de feu Judith Lessard. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et sa nièce: Maxime Rouleau, Alexandre Rouleau, Sara-Emmanuelle Paquet et Pierre-Olivier Paquet, plusieurs autres parents ainsi que de nombreux ami(e)s et complices.La famille recevra les condoléances à la:485, RUE DU 24-JUINSHERBROOKE, J1E 1H1ce dimanche 8 janvier 2017 de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 20h30 ainsi que le lundi 9 janvier 2017 de 9h00 à 10h30 suivi du service religieux célébré à 10h30 en la chapelle du même lieu. L’inhumation se fera au cimetière de St-Nicéphore.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons au Centre de fin de vie René Verrier de Drummondville où elle a reçu des soins exceptionnels. Des formulaires de dons seront disponibles sur place.