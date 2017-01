Abandonné pendant 40 ans, ce vieux Volks reprend vie

En France, un vieux Volkswagen Type 2 de 1955 a été retrouvé en pleine forêt après y avoir été abandonné pendant plus de 40 ans.

Le jeune homme qui en a fait la découverte a fait appel à des professionnels pour réussir à sortir le Volks d’où il était, coincé entre deux sapins dans le milieu de nul part.

À même la forêt, une équipe d’est affairée à remplacer les roues, le moteur, le réservoir d’essence et le système de freinage. En deux jours seulement, ils ont réussi à remettre le véhicule en état de marche et à le sortir de cette forêt qui lui servait de maison depuis quatre décennies.

Et le plus beau dans tout ça, c’est que cette belle histoire a été filmée et documentée. Ça mérite d’être regardé.

RESURRECTION - Rescue of a VW 1955 panelvan - Forest find ! from AirMapp on Vimeo.