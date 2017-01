Agenda du week-end

Des pommes gelées et du cidre

À Hemmingford (617, route 202 Est), la cidrerie Le domaine Neige ouvre ses portes les quatre dernières fins de semaine de janvier: les 7 et 8, 14 et 15, 21 et 22, 28 et 29, pour souligner la récolte d’hiver des pommes gelées, un événement hivernal unique qui offre une expérience magique, éducative et gustative. Vous pourrez assister à une visite guidée des lieux et voir le processus de fabrication du cidre de glace, en plus de déguster les prochains millésimes. C’est une activité qui s’adresse aux adultes et il faut réserver votre place. Pensez également que plusieurs cidreries sont ouvertes aux visiteurs en ­hiver.

Les Hivernales se mettent en marche

Dans le plus pur esprit montréalais, Les Hivernales commencent avec du lourd: durant deux week-ends, cette fin de semaine et du 13 au 15 janvier, le festival de sports d’hiver Barbegazi transformera l’îlot Clark du centre-ville en un parcours ­gratuit d’épreuves (randonnée en ­forêt, promenade sur une réplique du pont Jacques-Cartier, etc.). Les plus téméraires pourront tenter le snow-skate (oui, le skateboard sur glace), le ­fatbike (vélo sur neige), la coupe de bois ou le lancer du sapin, tandis que des DJ et des camions de cuisine de rue viendront réchauffer l’ambiance et vous sustenter.

Pour les frileux

Impossible de ne pas vous en reparler: il faut aller visiter le nouveau pavillon pour la paix Michal et Renata Hornstein du Musée des beaux-arts de Montréal avant le 15 janvier si vous souhaitez profiter de la gratuité. Vous y découvrirez des centaines d’œuvres d’art tout simplement extraordinaires. Juste une chose à savoir: il y a beaucoup de monde.

Dans les parcs de Montréal

On peut patiner, faire de la luge, du ski de fond, de la marche et de la ­raquette dans les parcs de Montréal. Au parc nature de l’Île-de-la-Visitation, on se rencontre autour du feu, les dimanches, du 8 janvier au 12 mars, de 13 h à 16 h. Au parc La Fontaine, on profite du bistro pour se choyer et de la patinoire pour ­patiner. Sur le mont Royal, la ­randonnée en raquettes à la tombée du jour est à 18 h, les vendredis et ­samedis du 6 janvier au 4 mars. Il faut réserver et il y a un coût. Ce soir et demain, au lac aux Castors, de 18 h à 21 h, on patine au son du rock’n roll. Pour vous informer sur les ­activités des parcs, consultez le site de la ville (même s’il est parfois un peu ardu à suivre).