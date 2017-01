MASSÉ, Maurice "Café"



À l’Hôpital du Haut-Richelieu, le 31 décembre 2016, est décédé monsieur Maurice Massé, à l’âge de 79 ans. Demeurant à St-Césaire, Monsieur Massé était l’époux de Madame Claudette Aubry depuis 48 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Stéphanie et Eric (Frederieke Brouwers); ses petits-enfants Juliette, Lucie, Victor et David, ses frères et soeurs. Il laisse aussi ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie le samedi 7 janvier 2017 en l’église de St-Césaire de 9h à 11h. Une cérémonie à l’église suivra à 11h.La famille désire remercier Jacinthe, Francine et Lise du CLSC du Richelieu pour les bons soins prodigués à monsieur Massé.En guise de sympathie, un don à l’Hôpital du Haut-Richelieu serait apprécié. Des formulaires seront disponibles à l’église.