TREMBLAY, Geneviève



D'Oka, le 3 janvier 2017, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Geneviève Tremblay, épouse de feu M. Philippe Arbic.Elle laisse dans le deuil sa fille Estelle (André), ses petits-fils Stéphane (Nancy) et Étienne (Caroline), ses arrière-petits-enfants Laurie, Anabel, Mélia, Émilie, Nicolas et Nathan, son frère Georges et sa soeur Jeanne-d'Arc, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au:vendredi le 6 janvier de 14h à 17h, de 19h à 22h ainsi que le samedi 7 janvier dès 9h. Les funérailles auront lieu en l'église L'Annonciation d'Oka, samedi le 7 janvier à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.