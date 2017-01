Bombardier poursuivie pour 455 millions $ par une entreprise américaine

BERWYN, Pennsylvanie – Une poursuite de 455 millions $ a été intentée contre Bombardier par un fournisseur d'équipements aéronautiques, Triumph Group. Parlant d’une demande non fondée, l’entreprise montréalaise entend réclamer un montant plus élevé encore à cause de retard.

Dans sa poursuite déposée, le 22 décembre à la Cour supérieure du Québec, le fournisseur américain indique que le fabricant de Montréal n’a pas remboursé des dépenses encourues lors de la phase de développement de l'avion Global 7000.

«La poursuite vise à obtenir une indemnité d'environ 340 millions $ US (ou 455 millions $ CA) résultant des modifications apportées par Bombardier aux exigences initiales de l'aéronef pour le programme Global 7000 (afin d'améliorer les performances), ainsi qu'aux retards, interruptions, accélérations et interférences de Bombardier dans le cadre de son contrat avec Triumph Aérostructures», peut-on lire dans un document déposé mercredi à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, et publié par le «Financial Post».

La porte-parole Michele Long a précisé dans un courriel à l’Agence QMI qu’en dépit de la poursuite, l’entreprise continuera à chercher à résoudre le litige et à parvenir rapidement à une entente avec Bombardier.

Triumph continuera également de «soutenir le programme Global 7000 et de rechercher une résolution de ses différends», a précisé l’entreprise dans son document à la SEC.

De son côté, Bombardier parle d’une requête dénuée de fondement et entend défendre et faire valoir son point. «Au moment opportun, Bombardier fera valoir ses principales réclamations contre Triumph pour les pertes subies en raison de la révision du calendrier annoncé en juillet 2015», a déclaré le porte-parole de Bombardier Mark Masluch au «Financial Post» dans un courriel.

Ce dernier a d’ailleurs précisé que le montant réclamé par l'avionneur montréalais dépassera la valeur de la requête de Triumph.

«Nous croyons que ces réclamations sont ridicules et sans fondement et nous avons l'intention de nous défendre contre de telles réclamations si elles sont revendiquées par Bombardier», a toutefois indiqué Michele Long de Triumph.

Le biréacteur d'affaires peut accueillir huit passagers. Il a quatre espaces habitables et une aire de repos réservée à l'équipage. Il offre «un niveau sans pareil de confort», selon Bombardier.

L’avion d'affaires Global 7000, qui doit entrer en service en 2018, pourra relier Londres à Singapour, ou encore New York à Dubaï, sans escale. C’est en novembre dernier que l’avion a effectué son vol inaugural de plus de deux heures avec succès.

Jeudi, le titre de Bombardier a clôturé à 2,34 $, en baisse de 2,9 % à la Bourse de Toronto.