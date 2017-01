Comment demander d’avoir des formations au travail

D’après le sondage Rewards & Attitudes 2016 de RICS and Macdonald & Company, 30 % des salariés mentionnaient le manque de formations possibles au moment de quitter leur emploi.

Il est donc bon de prendre les devants pour faire une demande de formation en appliquant ces quelques conseils.

Renseignez-vous

Votre formation doit être justifiée et liée à votre métier ou aux activités de l’entreprise pour être approuvée par votre employeur. Déterminez les aptitudes à améliorer, la raison pour laquelle elles doivent l’être ainsi que les options existantes pour y arriver. Regroupez un maximum d’informations pour choisir une formation correspondant à votre profil.

Choisissez le bon moment

Certaines périodes d’activité intense ou d’inactivité passagère ne représentent pas de bons moments pour demander à votre employeur de suivre une formation. Tenez compte également des dates de la formation qui vous intéresse afin de prévoir le temps nécessaire aux démarches. Prenez rendez-vous pour expliquer le projet.

Présentez des options

Préparez un plan B au cas où votre premier choix de formation serait refusé par votre employeur. Vous pourrez ainsi suggérer une deuxième option en étant tout autant préparé et en pouvant les comparer.

Faites valoir les bénéfices

Formulez votre demande en mettant l’accent sur les bénéfices qu’en tirera le personnel touché ou l’ensemble de l’entreprise. Si vous avez l’appui de votre responsable des ressources humaines, vous augmenterez vos chances.

Montrez votre engagement

Précisez à votre employeur que la formation vous sera utile dans vos tâches et votre rôle actuels au sein de son entreprise, et non pour obtenir un meilleur emploi ailleurs.

Démontrez le retour sur investissement

Expliquez à l’employeur ce que la formation apportera à son entreprise en retour. Parlez de l’augmentation des compétences, de la motivation et de l’efficacité. Pour favoriser des formations subséquentes, démontrez plus tard à votre patron ce que vous avez appris et les progrès générés.

Si vous êtes bien préparé et que vous y croyez, n’hésitez pas à demander des formations au travail. Après tout, on peut toujours faire des progrès.