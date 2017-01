Connaître ses besoins pour mieux performer

La réussite passe par la connaissance de soi, parce que vous devez d’abord savoir qui vous êtes pour savoir où aller. Leïla Naim, formatrice et psychopraticienne en performance professionnelle, recommande de puiser en profondeur à l’intérieur de vous afin de déterminer vos vrais besoins, car c’est en agissant sur vous-même que vous réussirez votre vie.

Qu’est-ce qu’un besoin?

La pyramide de Maslow classe les besoins en cinq principales catégories qui s’influencent de la base au sommet. On y trouve en bas les besoins physiologiques, puis les besoins de sécurité, les besoins d’appartenance et d’amour, les besoins d’estime et, finalement, le besoin d’accomplissement de soi.

Les besoins fondamentaux vont au-delà des envies et des désirs. Il est bon de savoir faire la différence entre chacun et de faire preuve de discernement quand vient le temps de les combler. Derrière les désirs et les envies se cache aussi un besoin. L’identifier vous aidera à décider s’il y a une urgence de céder à cette envie ou une nécessité de satisfaire ce désir.

L’importance des besoins

Connaître vos besoins vous permet de les combler. Et combler vos besoins vous permet de vous sentir bien. En vous sentant bien, vous êtes apte à donner le meilleur de vous et à réussir tout ce que vous entreprenez.

Passer votre vie dans l’insatisfaction de vos besoins vous pousse à rechercher à l’extérieur de vous des réponses qui ne peuvent venir que de l’intérieur. Vous vous retrouvez dépourvu, stressé et rongé par la négativité. Le manque devient plus important que le besoin lui-même, et vous êtes incapable d’entrevoir une façon de le combler.

Cette pauvreté intérieure vous rend plus vulnérable aux agressions extérieures. En effet, tout ce que vous éprouvez relativement à une situation extérieure n’appartient qu’à vous. Comprendre cela vous permet de réagir et de devenir le principal acteur de votre vie.

Connaître vos besoins et agir

Pour connaître vos besoins, vous devez vous sonder et en prendre conscience. S’il est aisé de reconnaître la faim comme un besoin de manger, il est parfois plus difficile d’identifier un besoin d’affection ou d’accomplissement. Pour y arriver, il vous faut être attentif à la vraie raison qui se cache derrière vos récriminations et vos frustrations.

Une fois que vous avez déterminé le besoin à combler, travaillez-y avec conviction. Trouvez la meilleure façon pour vous d’y arriver afin de vous libérer de toutes les insatisfactions qui vous empêchent d’avancer. Vous êtes le seul à pouvoir agir pour réussir votre vie.

Pour vous aider, vous pouvez dresser une liste de tous vos besoins, puis faire ressortir ceux qui ne sont pas comblés. Organisez-les ensuite en ordre de priorité et attardez-vous à celui qui se retrouve en tête. Réfléchissez à la façon de satisfaire ce besoin, à ce que cela vous demande personnellement et au plan d’action que vous pouvez appliquer dès maintenant pour y arriver.

La réussite personnelle et professionnelle est le résultat du travail que vous acceptez de faire sur vous. Permettez-vous de vous sentir bien et heureux en comblant vos besoins. Il ne vous restera qu’à récolter les fruits de votre réussite.