Continuez toujours d’apprendre

Dans une société comme la nôtre où tout évolue à un rythme effréné, le milieu du travail se transforme parfois en arène de compétition féroce pour obtenir les meilleurs emplois ou encore de la reconnaissance. Préparez-vous à faire votre place en continuant toujours de vous former.

Dans son livre Career Coach : Your Personal Workbook for a Better Career, Corinne Mills vous conseille de prendre en main votre développement personnel et professionnel en cherchant à suivre toutes les formations correspondant à ce que vous voulez et à ce dont vous avez besoin pour combler vos lacunes afin d’obtenir ou de conserver un emploi.

Faites votre propre évaluation

Vous serez toujours jugé selon vos compétences et votre rendement, puis comparé à vos pairs. Déterminez ce que vous avez à travailler ou à apprendre pour rendre votre travail plus facile, puis recherchez les formations pouvant vous aider.

Ne vous assoyez pas sur vos acquis

Même si vous êtes confortable au travail et que vous ne vous sentez pas menacé, vous devez rester à jour avec les nouveautés s’appliquant à votre profession. Regardez ce que les employeurs exigent de leurs futurs employés en termes de compétences ou de formations et vérifiez que vous possédez ces outils.

Gardez vos connaissances à jour

Intéressez-vous à l’évolution de votre domaine professionnel afin de connaître les dernières avancées ou technologies associées. Lisez sur le sujet, assistez à des conférences ou à des ateliers vous permettant de conserver toute votre assurance et votre crédibilité au travail.

N’oubliez pas de continuer d’en apprendre sur vous en travaillant votre développement personnel. Vos qualités d’être humain seront également appréciées de votre employeur.