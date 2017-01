Défaite cruelle du Canada mais le Québec sait faire

La dernière fois que Montréal avait été le théâtre de la ronde des médailles au championnat mondial junior remontait en 1978 et il n’y avait aucun joueur québécois au sein de l’équipe canadienne, qui avait perdu en demi-finale contre les Suédois.

L’équipe de Mats Naslund s’était ensuite inclinée en finale face à la grosse machine soviétique, devant moins de 4 000 spectateurs au Forum.

Trente-neuf ans plus tard au Centre Bell, il y avait plus de 20 000 spectateurs pour assister jeudi soir à une finale d’anthologie entre le Canada et les États-Unis.

Les billets étaient trop chers, mais les amateurs en ont eu pour leur argent. Quel spectacle ce fut!

On a même fait durer le plaisir jusqu’en prolongation et il est malheureux qu’une telle rencontre se soit décidée en tirs de barrage, à la faveur des Américains.

Des joueurs d’impact

Contrairement à l’édition 1978, il y avait six joueurs québécois en uniforme, bien dirigés par Dominique Ducharme. Il y a de quoi être fier de nos p’tits gars, surtout que la majorité des joueurs de la LHJMQ ont excellé au cours de ce tournoi.

Les quatre buts d’Équipe Canada aux dépens des Américains ont été marqués par Thomas Chabot, Jeremy Lauzon, Nicolas Roy et Mathieu Joseph. C’était difficile de trouver mieux, comme scénario.

Le combatif Julien Gauthier n’a pas compté mais l’auteur de cinq buts est venu bien près de jouer les héros en prolongation. Je soupçonne Gilles Courteau d’avoir effectué quelques pas de danse en assistant au brio des joueurs québécois. Le commissaire de la LHJMQ aurait pu reprendre ce vieux slogan de nos politiciens, soit «Le Québec sait faire».

Chabot, le meilleur; Dubois a déçu

N’oublions pas qu’à une certaine époque, de grands joueurs comme Mario Lemieux et Martin Brodeur ont été bafoués par les dirigeants d’Équipe Canada.

Il n’y a que Pierre-Luc Dubois qui n’a pas répondu aux attentes, ne parvenant pas à trouver le fond du filet. au cours du tournoi. Il a d’ailleurs raté une chance en or de marquer en troisième période. Il en fera des cauchemars.

Chabot a été le meilleur joueur de ce championnat du monde 2017 et les Sénateurs d'Ottawa se félicitent de l’avoir sélectionné en première ronde en 2015. Le Beauceron a été un véritable général à la ligne bleue. Un bel avenir l'attend dans la LNH.